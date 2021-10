To forskere ved Københavns Universitet modtager prestigefyldt pris

Professor og overlæge Anders Perner og professor Ole Kiehn er dette års modtagere af KFJ-prisen, som gives for enestående præstationer inden for lægevidenskaben. Begge prismodtagere er glade for prisen og anerkendelsen af dem og deres respektive forskningsfelter.

To forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet modtog i dag, 8 oktober, de prestigefyldte KFJ-priser, der hvert år uddeles af Kirsten og Freddy Johansens Fond. Det skriver KU i en pressemeddelelse.

Professor og overlæge Anders Perner fra Institut for Klinisk medicin og Rigshospitalet modtager den kliniske KFJ-pris, mens den prækliniske pris går til Ole Kiehn professor og gruppeleder på Institut for Neurovidenskab.

Klinisk forskning er en hjørnesten i vores sundhedssystem, som vi burde have større fokus på og gøre mere af Anders Perner, professor, Klinisk Institut ved Københavns Universitet

Med priserne følger 1,5 millioner kr., hvoraf 250.000 kr. er en personlig pris.

En stor ære

Professor og overlæge Anders Perner har brugt sin karriere på at forbedre behandlingen til og overlevelsen for patienterne på de danske intensivafdelinger.

Dagens Medicin har tidligere skrevet om Anders Perners banebrydende resultater, der har ført til ændringer i blandt andet de internationale retningslinjer for væskebehandling, blodtransfusion og for behandling af infektioner.

Det er for opsigtsvækkende forskningsresultater som disse og hans generelle bidrag til lægevidenskaben, at Anders Perner modtager den kliniske KFJ-pris.

»Det er en stor ære at modtage denne pris, særligt fordi den anerkender den kliniske forskning, som jeg altid har været stærkt optaget af. Klinisk forskning er en hjørnesten i vores sundhedssystem, som vi burde have større fokus på og gøre mere af,« siger Anders Perner.

Epokegørende opdagelser

Den anden af de to prismodtagere, professor og gruppeleder på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet Ole Kiehn, har gennem de sidste 30 år systematisk kortlagt de basale neurale netværk, der aktiverer og kontrollerer menneskets muskelaktivitet.

Det er en stor anerkendelse af mit forskningsfelt og alle de fantastiske mennesker, som gennem tiden har bidraget Ole Kiehn, professor, Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet

Hans forskning har blandt andet bidraget til udviklingen af kommende behandlingsmuligheder for alvorlige neurale lidelser såsom Parkinsons sygdom, ALS og rygmarvslæsioner.

Og det er for bidrag som disse, at en glad og ydmyg Ole Kiehn modtager den prækliniske KFJ-pris.

»Jeg er meget glad for prisen. Det betyder meget for mig personligt, men måske mest fordi den gives til den forskning, jeg står for. Det er en stor anerkendelse af mit forskningsfelt og alle de fantastiske mennesker, som gennem tiden har bidraget,« siger Ole Kiehn.

Priskomitéen for KFJ skriver i sin begrundelse for at tildele Ole Kiehn den prækliniske pris, at Ole Kiehns epokegørende opdagelser har lagt grunden for, at man nu kan bevæge sig endnu et skridt op i forståelsen af de neurale netværk, der er ansvarlige for hjernes grundlæggende funktioner.

De to KFJ-priser blev overrakt til Anders Perner og Ole Kiehn ved en ceremoni i festsalen på Københavns Universitet i dag.

Læs også:

Truet efter banebrydende forskning: »Jeg håber, du sover godt om natten«