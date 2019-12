Gummistøvler betød julegaveforbud: Stor forskel på julegaver fra hospitaler

Det er så vigtigt at vise anerkendelse for et hårdt stykke arbejde, siger hospitalsdirektør, der bruger 1,5 mio. kr. på julegaver. Et parti gummistøvler betød til gengæld forbud mod julegaver i en hel region.

Er du læge på et hospital i Danmark er der stor forskel på om, hvor stor julegaven er i år. Og om du overhovedet får en julegave.

Sidste år købte Odense Universitetshospital (OUH) over 10.000 trådløse bluetooth-højtalere. Og gav dem i julegave til samtlige ansatte på det fynske hospital.

Også i år vil lægerne og resten af de mange tusinde ansatte få en julegave i dagene op til jul, siger OUH-direktør, Niels Nørgaard Pedersen.

»Det er en anerkendelse af den indsats alle vores ansatte hver eneste dag yder for vores patienter. En julegave er måske en mindre ting, men vi vælger at give en fælles gave til alle for at minde hinanden om, at selv om vi er et stort og komplekst sygehus, er det en holdindsats, hvor alle er vigtige. Så alle får den samme gave,« siger Niels Nørgaard Pedersen.

OUH brugte sidste år ca. 1,5 mio. kr. på julegaver, og værdien ligger dermed på mellem 140-150 kr. pr. medarbejder, og har været på samme niveau de seneste år.

De 1,5 mio. bliver taget af det samlede budget for OUH på ca. 7 mia. kr.

»Nogle vil hævde at en så lille gave alligevel er ligegyldig. Men det har en symbolsk værdi, at alle får en fysisk gave, og at vi på den måde minder hinanden om, hvad vi er en del af. Og jeg har ikke på min dagsorden at afskaffe julegaven,« siger Niels Nørgaard Pedersen.

Gummistøvler betød forbud

Til gengæld får lægerne og resten de ca. 40.000 ansatte i Region Hovedstaden ikke så meget som en småkage i julegave. Indtil 2014 var der meget forskellig praksis for julegaver blandt regionens hospitaler. Nogle gav slet ikke, eksempelvis Rigshospitalet, mens andre så det som en vigtig ting at give en gave op til jul.

Og den tilgang havde daværende hospitalsdirektør på Gentofte Hospital, Eva Zeuthen Bentsen. Op til julen i 2013 ville hun gerne sætte pris på de ansattes indsats gennem året og indkøbte derfor et par gode gummistøvler af mærket Ilse Jacobsen til samtlige af hospitalets ca. 2.500 ansatte til en samlet udgift på godt en halv mio. kr. Og det blev gummistøvler, fordi hospitalet på det tidspunkt havde problemer med vand kælderen, siger Eva Zeuthen Bentsen.

»Det var for at koble til et reelt problem, når vi havde vand i kælderen, men gummistøvlerne var nu af høj kvalitet og pæne, så det var en god gave, der på en relativ billig måde viste vores påskønnelse af de ansatte. En julegave er en vigtig ting – også i det offentlige,« siger Eva Zeuthen Bentsen, der nu er partner i firmaet Zeuthen Storm, som har med ledelsesrådgivning at gøre.

Koncernledelsen mente ikke i 2014, at den kunne forsvare sådan en udgift, når regionen samtidig havde en stram økonomi og manglede penge til direkte patientbehandling. Sven Skovmand Eriksen, chefkonsulent og tidligere personalepolitisk chef i Region Hovedstaden

Men ifølge Sven Skovmand Eriksen, chefkonsulent og tidligere personalepolitisk chef i Region Hovedstaden, gav støvlerne en konkret anledning til en længere julegavediskussion i regionens koncernledelse.

»Og på baggrund af sagen besluttede ledelsen så at ensrette regionens procedure efter statens regler, hvor der skal være en arbejdsmæssig sammenhæng med en gave. Derfor kan vi ikke bare give julegaver, men der er stadig mulighed for at give de ansatte en gave, hvis afdelingen har udmærket sig på en særlig måde i forhold til at opfylde mål med eksempelvis behandlingsgarantien,« siger Sven Skovmand Eriksen.

Med ca. 40.000 ansatte i Region Hovedstaden vil en julegave ca. 250 kr. løbe op i en udgift på 10 mio. kr., og den udgift er for stor, understreger han.

»Koncernledelsen mente ikke i 2014, at den kunne forsvare sådan en udgift, når regionen samtidig havde en stram økonomi og manglede penge til direkte patientbehandling. Det er vigtigt at vise omverden, at vi først og fremmest bruger vores økonomiske ressourcer til at gavn for patienterne. Og siden har der ikke været diskussion om at genindføre julegaver,« siger han.

AUH: Lidt knas til afdelingen

På et af landets andre store hospitaler, Aarhus Universitetshospital, ligger niveauet over Region Hovedstaden.

Ifølge hospitalet har været tradition for, at afdelingerne har fået en kasse med julegodter op til jul. Anledningen har dels været kåringen af Danmarks Bedste Hospital og dels hospitalsledelsens ønske om at sige god jul og tak for indsatsen i løbet af året, oplyser hospitalet. Også i år vil det være en gave, der minder om det

Sidste år var udgiften på ca. 30 kr. per ansat, og med ca. 10.000 ansatte oplyser hospitalet, at udgiften til julegaver til ansatte er på ca. 300.000 kr.

Vil du som læge ansat på et offentligt hospital gerne have en julegave? Ja, det er faktisk et vigtigt signal om anerkendelse fra ledelsen Nej, det er altså fuldstændig lige meget i det store billede Ved ikke



