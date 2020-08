Teknologiens talsmand lover nye revolutioner

Peder Jest har i 30 år skubbet på de teknologiske landvindinger, der har været med til at forbedre forholdene for personale og patienter. Nu stopper han som lægelig direktør på Odense Universitetshospital, men han ser frem til ny innovation i i det danske sundhedsvæsen og spår, at kunstig intelligens vil skabe revolutioner på sygehusene.