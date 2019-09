Syv yderligere sager rammer to-års-grænsen i efteråret

Fra oktober risikerer yderligere syv sager, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger om det er muligt at fratage farlige lægers autorisation ved dom, at blive forældet. I et forsøg på at undgå det har Retslægerådet indført en hasteprocedure.

I går proklamerede Styrelsen for Patientsikkerhed, at 19 sager, hvor styrelsen undersøger om det er muligt at fratage farlige lægers autorisation ved dom, er forældede, fordi de ikke er blevet færdigbehandlet inden for tidsfristen på to år. Nu erfarer Dagens Medicin, at yderligere syv sager risikerer at blive forældet i løbet af efteråret – de […]