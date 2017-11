1. Hvem stemmer Bent Hansens vælgere på?

Afgående regionsrådsformand i Midtjylland, Bent Hansen (S), var med 104.064 personlige stemmer suverænt den regionspolitiker i Danmark, der fik flest stemmer ved valget i 2013.

Spørgsmålet er, hvor Bent Hansens mange støtter går hen, når hverken han eller en række af regionens andre store stemmeslugere ved 2013-valget genopstiller.

Hansens arvtager som socialdemokratisk regionsrådsformandskandidat, 36-årige Anders Kühnau, fik blot 5.969 ved valget i 2013. Kan han arve en stor del af Bent Hansens 0,1 mio. vælgere, har han gode muligheder for også at arve hans regionsrådsformandskontor.

De personlige stemmetal ventes først opgjort i løbet af onsdagen, men partistemmerne, der offentliggøres i løbet af valgaftenen, kan give en god indikation på, om Anders Kühnau og Socialdemokratiet er lykkedes med at holde på en tilstrækkelig stor del af Bent Hansens mange vælgere. Bent Hansens store popularitet i kommuner som Viborg og Silkeborg, der hørte under det gamle Viborg Amt, hvor Bent Hansen i 17 år var amtsborgmester, har været medvirkende til, at mange her har stemt socialdemokratisk til regionsrådsvalgene, selv om de stemte på et andet parti ved kommunalvalgene. Kan Socialdemokratiet undgå for store tilbageslag her, tegner det godt for Anders Kühnau.

2. Får Sundhedsplatformen en effekt?

Sundhedsplatformen har været et stort tema i Region Hovedstaden, der med hiv og sving har indført den, og i Region Sjælland, der efter planen kommer med på vognen 25. november, få dage efter valget.

Spørgsmålet er, om Sundhedsplatformen får betydning for, hvor vælgerne sætte deres kryds.

I Region Hovedstaden er det som i andre regioner i høj grad regionsrådsformanden og til dels hendes parti, der tegner regionen. Samtidig har regionsrådsformænd det med at få flere og flere personlige stemmer ved hvert valg, efterhånden som de bliver mere kendte. Lever regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ikke op til den tradition, kan det ses som et udtryk for, at hun bliver straffet for de problemer, der har været med Sundhedsplatformen. Det samme kan det, hvis Socialdemokratiet får et ringere valg i Hovedstaden end i resten af landet.

I Region Sjælland kastede SF for få dage siden en bombe ind i valgkampen. Partiet vil, ifølge DR, kun støtte en ny regionsrådsformand, hvis vedkommende lover at udskyde ibrugtagelsen af Sundhedsplatformen. Får SF i Region Sjælland et stærkt valg, kan det ses som et udtryk for vælgermæssig skepsis overfor it-prestigeprojektet.

3. Hvordan klarer lægerne sig?

Hele 30 læger stiller denne gang op til regionsvalget. Det er 12 flere end ved valget i 2013, og det bliver spændende at se, hvordan de mange læger har klaret sig, når de personlige stemmetal er blevet talt op.

Særligt interessant bliver det i de fem tilfælde, hvor læger står øverst på stemmesedlen. Alene i Midtjylland står tre læger øverst. Det gælder 31-årige Jacob Isøe Klærke fra SF, der til hverdag arbejder på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital, 71-årige Børge Sommer fra Alternativet, der er pensionist og tidligere embedslæge i Ringkøbing, og 54-årige Peter Møller Andersen fra Psykiatri-Listen, der er ledende overlæge og tillidsrepræsentant på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

I tillæg til de tre midtjyder står to læger fra Liberal Alliance øverst på listen i andre regioner. Det gælder 62-årige Marianne Mørk Mathiesen i Region Syddanmark, der for nyligt lukkede sin praksis, og 76-årige Niels Høiby, der er professor på Rigshospitalet, forfatter og tidligere har siddet i Folketinget i en kort periode som suppleant.

Endnu flere læger – 38 – stiller op til kommunalvalget. Heraf er fem spidskandidater. Det gælder blandt andre 28-årige Ayhan Al Kole, der er spidskandidat for Liberal Alliance i Holstebro, 43-årige Linda Andrea, der er spidskandidat for samme parti i Skanderborg, og 63-årige Steen B. Kirsten, der er spidskandidat for Alternativet i Kerteminde.

4. Kommer Psykiatri-Listen ind?

I Midtjylland stiller der ikke bare mange læger op. Også en decideret sundhedsprofessionel liste er på stemmesedlen. Den har navnet Psykiatri-Listen og tæller psykiatere, plejere, og psykiatriske sygeplejersker blandt sine kandidater.

Listen er opstået på baggrund af en stor bekymring blandt tillidsmænd og medarbejdere i psykiatrien omkring de vilkår og udfordringer, psykiatrien i dag står overfor, og den vil opprioritere psykiatrien, som, ifølge listen, er blevet stedmoderligt behandlet i mange år.

Får Psykiatri-Listen en eller flere kandidater valgt ind i regionsrådet vil det være et signal til de etablerede partier om at styrke psykiatrien i regionen og lytte til fagfolkene.

Kampen om regionsrådsformandsposten i regionen kan blive tæt, så Psykiatri-Listen kan med et godt valg og en portion held ende med de afgørende mandater. I givet fald vil det blive interessant at se, hvor store indrømmelser de politisk uerfarne fagfolk kan forhandle sig til over for de store partier.

For at det kan komme så langt, skal Psykiatri-Listen dog først vælges ind i regionsrådet. I og med, at de små og lokale lister har det sværere og sværere, er det langt fra sikkert, at det vil lykkes.

5. Hvem bliver valgets største stemmesluger?

To af de tre største stemmeslugere ved valget i 2013 – Bent Hansen (S) fra Midtjylland og Carl Holst (V) fra Syddanmark – genopstiller ikke denne gang, og det bliver på den baggrund ekstra spændende at se, hvem der løber af med podieplaceringerne denne gang.

I absolutte tal fik afgående regionsrådsformand og formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) med 104.064 personlige stemmer flest stemmer i 2013. Tager man højde for regionernes størrelse, var nordjyske Ulla Astman (S) imidlertid den største stemmesluger. Hendes 48.998 personlige stemmer svarer nemlig til 15,5 pct. af de afgivne stemmer i regionen, hvilket er et mulehår mere end de 14,9 pct., som Bent Hansen fik i 2013.

Ulla Astman må anses for at være favorit til at tage guldet med flest stemmer i både absolutte og relative termer. Men med et godt valg, kan Sophie Hæstorp (S) – der i 2013 fik 64.917, hvilket svarer til 7,3 pct., og stiller op i landets folkerigeste region – måske konkurrere med hende i absolutte termer.

Bliver der rødt flertal i Danske Regioners bestyrelse, kan de to kandidaters personlige stemmetal få betydning for, hvem der står med de bedste kort på hånden, når Bent Hansens afløser som formand for Danske Regioner skal vælges.

Man kan heller ikke afskrive muligheden for en Villy-effekt. Den 65-årige tidligere SF-formand og udenrigsminister stiller således op som spidskandidat for SF i Region Syddanmark. Spørgsmålet er, om vælgerne, når de står i stemmeboksen og skal sætte krydset, vil huske den folkekære Villy, der gjorde SF til allemandseje og fik partiet i regering, eller den småkejtede udenrigsminister, der kæmpede med fremmedsprogene og ikke fik det store ud af den regeringsdeltagelse, han havde kæmpet så hårdt for.

6. Hvordan går det de små partier?

Den næste formand for Danske Regioner vil blive valgt af Danske Regioners bestyrelse, der sammensættes på baggrund af valgresultatet.

Da der kun er 17 pladser i bestyrelsen, er der rent valgmatematisk en reel spærregrænse til bestyrelsen på omkring fem pct., og det betyder, at en række mindre partiers valgresultater reelt kan afgøre, om rød eller blå blok får formandsposten i Danske Regioner.

Hele seks partier har således en størrelse, hvor det reelt er umuligt at forudsige, om de får nok stemmer til at erobre en af pladserne i bestyrelsen og dermed få indflydelse på valget af den nye formand. Det drejer sig om Konservative, Liberal Alliance, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Får eksempelvis Liberal Alliance og Konservative lige akkurat nok stemmer til at erobre en plads i bestyrelsen hver, mens hverken SF, Enhedslisten eller Alternativet gør det, kan det tippe balancen i bestyrelsen til fordel for blå blok, selv om landsresultatet samlet set er rødt.

Hvilke af de mindre partier, der lige akkurat får plads i bestyrelsen, kan altså reelt afgøre valget.

7. Hvem vinder det sjællandske sværdslag?

Prisen som årets mest uforudsigelige regionsvalg går til Sjælland.

Regionen er den eneste, der i regionernes 10 år lange liv har oplevet at have både en rød og en blå formand.

Samtidig har både Radikale og Dansk Folkeparti en historik for at støtte formandskandidater fra skiftevis den ene og skiftevis den anden blok. I 2013 endte begge partier med at støtte en Venstre-mand, mens en socialdemokrat i 2009 vandt posten med hjælp fra DF, men ikke Radikale.

Dansk Folkeparti, der spås et stærkt valg i regionen og meget vel kan ende med de afgørende mandater, har for få dage siden valgt at opsige samarbejdet med blå blok med henblik på at forhandle frit og måske gå efter posten selv. Samtidig har SF meldt ud, at partiet kun vil støtte en formand, der vil udskyde Sundhedsplatformen.

Læg dertil, at den siddende regionsrådsformand, Jens Stenbæk (V), er på vej væk fra dansk politik, og vi har at gøre med et stærkt uforudsigeligt billede.

Det mest sandsynlige scenarie er, at valget vil give et mudret resultat, hvorefter regionens partier vil forhandle om, hvem der får formandsposten. Og i fraværet af aftaler, som offentligheden ikke kender til, kan det meget vel tage det meste af det, der er kendt som de lange knives nat, om ikke flere dage eller uger.

Hvis man vil have et fingerpeg om, hvem der kan erobre formandsposten i Region Sjælland, skal man ikke lægge så meget mærke til resultaterne, men mere til de meldinger, som ledende politikere kommer med i takt med, at resultaterne tikker ind i løbet af aftenen. Hold særligt godt øje med Dansk Folkepartis spidskandidat, Peter Jacobsen.