Der et dødt løb mellem rød og blå blok i bestyrelsen i Danske Regioner. Radikale sidder på det afgørende mandat og er åben for at forhandle med både rød og blå blok.

Det står efterhånden fast, hvem der sætter sig på hver af de fem poster som formænd for landets regioner.

Sophie Hæstorp (S) i Hovedstaden, Stephanie Lose (V) i Syddanmark og Ulla Astman er således genvalgt, mens Anders Kühnau i Midtjylland og Heino Knudsen i Sjælland er nye på posterne.

Spillet om den fineste regionale post – den som formand for Danske Regioner – er dog fortsat åben.

Den nuværende formand, socialdemokraten Bent Hansen, der adskillige gange er blevet kåret til sundhedsvæsenets mest magtfulde mand, forlader politik, og hans afløser skal vælges af Danske Regioners 17 mand store bestyrelse, der sammensættes på baggrund af landsresultatet.

Og det er faldet således ud, at der reelt er dødt løb med otte mandater til blå blok, otte til rød og et enkelt til Radikale, der ikke har gjort sin stilling op.

»Vi er helt åbne og kan samarbejde til begge sider,« siger den radikale forhandlingsleder Karin Friis Bach, da Dagens Medicin fanger hende dagen efter valget.

Handler også om poster

Ved valget i 2013 blev Radikale kongemager i bestyrelserne for både Danske Regioner og KL og endte med at støtte en Venstre-mand som formand for KL og socialdemokraten Bent Hansen som formand for Danske Regioner.

Men det er langt fra sikkert, at Radikale også ender med at støtte en socialdemokrat som Bent Hansens efterfølger.

»Jeg har været i kontakt med både Stephanie Lose (Venstres formandskandidat, red.) og Ulla Astman (en af flere S-kandidater, red.). Nu handler det om at få mest mulig radikal politik igennem,« siger Karin Friis Bach.

»Og så handler det selvfølgelig også om, hvilke poster vi kan få,« tilføjer hun.

De egentlige forhandlinger er dog endnu ikke begyndt.

»Den eneste besked, jeg har givet til dem begge to, er, at vi er åben.«

Tre navne i spil

Den radikale forhandlingsleder, der også er partiets spids i Region Hovedstaden, vil nu drøfte situationen med de radikale spidser i de øvrige regioner, landsformand Svend Thorhauge og politisk leder Morten Østergaard, hvorefter Radikale vil lægge sig fast på en strategi for forhandlingerne, der derefter kan gå i gang.

I disse drøftelser kan det også spille ind, hvilke landspolitiske signaler Radikale ønsker at sende.

Ender Radikale med at konstituere sig med blå blok i Danske Regioners bestyrelse vil det gøre landets snart eneste borgerlige regionsrådsformand, Stephanie Lose (S) fra Syddanmark, til formand for Danske Regioner.

Går Radikale sammen med rød blok, som ved det seneste valg, er det ikke til at sige med sikkerhed, hvem posten går til.

Socialdemokratiet har således ikke lagt sig officielt fast på en kandidat. Både Sophie Hæstorp Andersen fra Hovedstaden og Ulla Astman fra Nordjylland har dog før valget gjort det klart, at de gik efter posten.

Ulla Astmans kandidatur må imidlertid anses for at være blevet styrket ovenpå regionsvalget, hvor 41,6 af nordjyderne har stemt socialdemokratisk, hvilket er en fremgang på 4,1 pct.-point.

I Hovedstaden har Sophie Hæstorp blot sikret en fremgang på 0,6 pct.-point til 28,4 pct., hvilket ikke er ligeså imponerede, men dog meget pænt med tanke på, at Alternativet kommer ind med 4,7 pct. i regionen – stemmer, der formentlig primært er hentet fra de øvrige partier i rød blok.

»Jeg kan ikke oplyse dig noget overhovedet«

Selv om Socialdemokratiet ikke på forhånd havde lagt sig officielt fast på en kandidat, havde man besluttet, at det var nordjyske Astman, der skulle modtage resultatet, da sammensætningen af bestyrelsen for Danske Regioner i nat faldt på plads.

Da Dagens Medicin fanger hende dagen derpå, ønsker hun imidlertid slet ikke at udtale sig om kampen om at afløse Bent Hansen.

»Jeg kan ikke oplyse dig noget overhovedet,« siger Ulla Astman i telefonen fra det nordjyske.

Heller ikke Sophie Hæstorp er særligt snaksagelig.

»Det kan jeg ikke sige så meget om. Jeg har lige konstitueret konstitueringsforhandlinger (i Region Hovedstaden, red.) her for en time siden,« siger Sophie Hæstorp, der har forhandlet hele natten.

Kan du sige yderligere om, hvem der er jeres kandidat?

»Nej.«

Hvornår kan I det?

»Det er et godt spørgsmål.«

Den næste formand for Danske Regioner skal formelt set først vælges på Danske Regioners generalforsamling i marts. Et godt bud er dog, at forhandlingerne falder på plads allerede i løbet af nogle dage.