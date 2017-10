Kampen om at blive den stærkeste kvinde m/k

ANALYSE: Få tør spå om, hvem der afløser magtfulde Bent Hansen som formand for Danske Regioner. Lunest i svinget ligger tre kvinder – to socialdemokrater og en venstrekvinde. Men deres vej til topposten bliver lang, broget og fuld af tilfældigheder.

Allerede inden regionerne formelt set så dagens lys for godt 10 år siden, blev socialdemokraten Bent Hansen valgt til formand for Danske Regioner og dermed regionernes førstemand.

Otte gange siden da er han blevet kåret til sundhedsvæsenets mest magtfulde person. Men det er slut nu. I forbindelse med regionsrådsvalget 21. november siger Bent Hansen farvel til dansk politik og Danske Regioner, og en ny formand skal derfor vælges.

Det er dog langtfra sikkert, at Bent Hansens afløser bliver lige så magtfuld som ham. Noget af den magt, Bent Hansen har haft, har været givet i kraft af rollen som det regionale Danmarks talsmand, chefforhandler og samlende figur.

Men en mindst lige så stor del af Bent Hansens magt er kommet i kraft af hans mere end tre årtier lange erfaring som sundhedspolitiker, hans meget brede og detaljerede viden om sundhedsvæsenets krinkelkroge, hans offensive tilgang til medierne og hans dygtige manøvrering som magtspiller.

Hvor magtfuld den næste formand bliver, afhænger i høj grad af, hvem der erobrer posten, og hvor dygtigt vedkommende bruger den.

De årlige forhandlinger mellem regionerne og regeringen om regionernes økonomi er eksempelvis allerede en noget ulige affære, da det er regeringen, der sidder på pengene. Med en svag formand og dermed chefforhandler for regionerne kan den dynamik blive accentueret til ugunst for regionerne.

I andre sager kan en svag formand, der ikke har ordentligt styr på sit stof og sit bagland, risikere at blive underløbet af de enkelte regioner, der hver især er ganske store og stærke.

Usikre prognoser, valgmatematik, socialdemokratisk splittelse og den evige tvivl om, hvorvidt rød blok kan regne med Radikale, betyder imidlertid, at kampen om at afløse Bent Hansen (S) som formand for Danske Regioner er helt åben.

Tre kvinder, to socialdemokrater og en Venstre-politiker, skiller sig dog ud.

Hvis der bliver rødt flertal

Formanden for Danske Regioner vælges formelt set af foreningens 17 mand store bestyrelse, der sammensættes på baggrund af landsresultatet ved regionsrådsvalget.

Bliver der rødt flertal, er de to socialdemokratiske regionsrådsformand, der genopstiller – Sophie Hæstorp Andersen fra Hovedstaden og Ulla Astman fra Nordjylland – favoritter til at overtage tronen fra Bent Hansen.

Hvem af dem det bliver, er svært at sige.

Til Ulla Astmans fordel taler, at hun med næsten ti år som regionsrådsformand bag sig er den kandidat, der har klart mest erfaring med regionsledelse. Desuden er hun jyde, hvilket betragtes som en fordel, når man skal lede en organisation som Danske Regioner, der skal repræsentere hele landet. Til gengæld er hun stort set ukendt uden for sin egen region. Dette kan dog også blive anset for en fordel af hendes potentielle støtter, da det kan give dem bedre mulighed for at profilere sig selv.

Til Sophie Hæstorp Andersens fordel taler, at hun er en mere markant stemme, der i kraft af sin fortid i Folketinget har en stærkere landspolitisk profil, som måske vil være bedre i stand til at udfylde det vakuum, Bent Hansen efterlader. Sophie Hæstorp Andersen har dog ikke Ulla Astmans regionserfaring. Samtidig har Hæstorp i sin første periode som regionsrådsformand kæmpet med en del svære sager, bl.a. relateret til den udskældte implementering af Sundhedsplatformen, hvilket kan svække hendes kandidatur. Frygten for, at der går københavneri i den, kan desuden komme i vejen for Sophie Hæstorp. Der er dog fortilfælde. Tilbage i 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne var Københavns Amts amtsrådsborgmester, socialdemokraten Per Kaalund, således formand for Danske Regioners forløber, Amtsrådsforeningen, i mere end et årti.

En tredje socialdemokrat, Anders Kühnau, ses som en outsider. Han er blevet nurset til at overtage Bent Hansens post som regionsrådsformand i Region Midtjylland. Men det ventes, at han først skal bevise, at han kan styre en region, før han kan gøre sig forhåbninger om at blive formand for Danske Regioner. Med i bagagen har han dog også sit dugfriske, længe ventede forhandlingsresultat med de praktiserende læger, som opleves som noget af en bedrift.

Et sandsynligt scenarie er, at de socialdemokrater, der har erobret en formandspost i en af de fem regioner, sætter sig sammen, måske allerede på valgnatten, og forsøger at forhandle sig frem til, hvem af dem der skal tage over efter Bent Hansen. Vedkommende skal dog også kunne godkendes af de øvrige partier i rød blok og af den samlede gruppe af socialdemokratiske regionsrådsmedlemmer. Ud over deres forskellige styrker, svagheder og forhandlingsevner kan kandidaternes personlige valgresultater også spille ind. Den socialdemokratiske ledelse på Christiansborg ventes ikke at blande sig.

Hvis der bliver blåt flertal

Bliver der blåt flertal, er Venstres Stephanie Lose storfavorit til at blive ny formand for Danske Regioner.

Hun er således den eneste Venstre-politiker, der officielt har meldt sig som kandidat til at overtage posten, ligesom hun er den eneste af de to siddende Venstre-regionsrådsformænd, der genopstiller.

Stephanie Lose overtog posten som formand for Region Syddanmark, da hendes forgænger, partifællen Carl Holst, i 2015 kom i Folketinget og blev forsvarsminister.

Efterfølgende har der været en del palaver omkring Carl Holsts formandstid og hans brug af blandt andet konsulenter, og Stephanie Lose vurderes grundlæggende at have håndteret disse vanskeligheder godt, hvilket styrker hendes kandidatur.

Bliver det af den ene eller den anden grund alligevel ikke Stephanie Lose, står Jacob Jensen, der er finansordfører for Venstre i Folketinget og partiets spidskandidat i Region Sjælland, og Carsten Kiss-meyer, der er borgmester for Ikast-Brande Kommune og er partiets spidskandidat i Region Midtjylland, klar i kulissen.

Hvem får flertal?

Formanden for Danske Regioner vælges af foreningens 17 mand store bestyrelse, der sammensættes på baggrund af landsresultatet ved regionsrådsvalget.

De prognoser, der laves af regionsrådsvalget, er imidlertid få og langt mere usikre end de meningsmålinger, der laves i forbindelse med valg til Folketinget. Derfor er det meget svært at spå om landsresultatet.

Ved valget i 2013 faldt landsresultatet således ud, at Socialdemokratiet sammen med SF, Enhedslisten og Radikale lige akkurat fik et flertal på et mandat i Danske Regioners bestyrelse. Da rød blok er gået væsentligt frem i de landspolitiske meningsmålinger siden regionsrådsvalget i 2013, anses det derfor for mest sandsynligt, at rød blok også denne gang kan samle flertal bag en kandidat.

Det er dog langtfra sikkert, at det vil lykkes.

For det første er der tale om en relativt usikker pejling, ligesom der kan ske meget i dansk politik inden valgdagen 21. november.

For det andet bidrager de mange mindre partier, der stiller op til regionsrådsvalget, med et ekstra lag af usikkerhed.

Hele seks partier har således en størrelse, hvor det reelt er umuligt at forudsige, om de kommer over den reelle spærregrænse på omkring fem pct., som afgør, om de får en af de 17 pladser i bestyrelsen og dermed indflydelse på valget af den nye formand. Det drejer sig om Konservative, Liberal Alliance, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Får eksempelvis Liberal Alliance og Konservative lige akkurat nok stemmer til at erobre en plads i bestyrelsen hver, mens hverken SF, Enhedslisten eller Alternativet gør det, kan det tippe balancen i bestyrelsen til fordel for blå blok, selvom landsresultatet samlet set er rødt.

Hvilke af de mindre partier der lige akkurat får plads i bestyrelsen, kan altså reelt afgøre valget.

For det tredje er der spørgsmålet om De Radikale.

Ved kommunal- og regionsrådsvalgene i 2013 endte De Radikale med det afgørende mandat i bestyrelserne for både KL og Danske Regioner. I den situation valgte partiet at dele sol og vind lige ved at støtte Venstre-manden Martin Damm som formand for KL og Bent Hansen fra Socialdemokratiet som formand for Danske Regioner.

Radikal kongemager

Hvem De Radikale vil støtte som ny formand for Danske Regioner, hvis partiet endnu en gang ender som tungen på vægtskålen og dermed mulig kongemager, vil først blive afgjort, når valgresultatet foreligger. Partiet ønsker således at holde alle muligheder åbne indtil en eventuel forhandlingssituation.

I den situation vil særligt to forhold være afgørende for, om De Radikale støtter en rød eller blå formand for regionerne. Første vil partiet skele til, hvilket partis kandidat der tilbyder mest indflydelse i form af radikale topposter i centrale udvalg. Dernæst vil partiet overveje, hvilke landspolitiske signaler man ønsker at sende. Vurderer partiets forretningsudvalg med Morten Øster-gaard i spidsen, at det af folketingspolitiske hensyn vil være en fordelagtig anledning til at demonstrere, at De Radikale kan samarbejde med begge sider, kan det få De Radikale til at bære en blå politiker ind i DRs formandskontor.

Et fjerde og sidste usikkerhedsmoment er Dansk Folkeparti. På Christiansborg samarbejder partiet tættere og tættere med Socialdemokratiet, og et fremtidigt regeringssamarbejde mellem de to partier er ikke længere så fjern en mulighed. Samtidig blev der på partiets nylige årsmøde lagt op til tættere S-DF-samarbejde ved kommunalvalget, der afholdes parallelt med regionsrådsvalget. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at Dansk Folkeparti kan ende med at støtte en socialdemokratisk formand for Danske Regioner. Det vil dog være overraskende, hvis det sker allerede i forbindelse med dette valg.

Uanset hvem der lykkes med at sætte sig i spidsen for regionerne, vil der i første omgang være tale om en svagere og mindre magtfuld formand end Bent Hansen. Tiden vil vise, om også hans arvtager kan vokse sig til at ende som sundhedsvæsenets mest magtfulde.