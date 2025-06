Udvikling og implementering af nye, evidensbaserede strategier til screening og behandling af kognitive vanskeligheder. Det er noget af det arbejde Kamilla Woznica Miskowiak står over for, når hun fra 1. august tiltræder som klinisk professor i psykiatri ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri. Det skriver Region Hovedstadens Psykiatri på LinkedIn. Kamilla Woznica Miskowiak er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og Oxford Universitet og har siden 2017 været professor i kognitiv neuropsykiatri ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Med...