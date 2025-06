Afdeling for Ældre- og Multisygdom samt Onkologisk og Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital har fået ny cheflæge, for Mads Nordahl Svendsen er tiltrådt stillingen 1. juni. Det skriver Nordsjællands Hospital i en pressemeddelelse. Mads Nordahl Svendsen kommer fra en stilling som cheflæge på Klinisk Onkologi og Palliativ Enhed ved Sjællands Universitetshospital, en stilling som nu er blevet overtaget af Maria Kondrup. Mads Nordahl Svendsen har været cheflæge i de seneste ni år, men nu glæder han sig til at begå...