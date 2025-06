1. juni tiltræder biokemiker og seniorforsker Daniel Hargbøl Madsen som klinisk professor i tumor immunmikromiljø ved Københavns Universitet. »Det er en stor ære at tiltræde som professor, og jeg er meget taknemmelig over for ledelsen på afdelingen og selvfølgelig Københavns Universitet,« siger Daniel Hargbøl Madsen og fortsætter. »Jeg ser det som en anerkendelse af det arbejde, jeg, og ikke mindst min forskningsgruppe, har lavet, men også som en anerkendelse af potentialet i den forskning vi arbejder på lige nu.« Daniel...