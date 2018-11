Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Alle de syddanske sygehuse vil fra næste år få status som universitetshospital og gå under navnet Syddansk Universitetshospital. Det skriver Syddansk Universitet (SDU) på sin hjemmeside. Syddanmarks regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over den nye status, som er et kvalitetsstempel af forskningen. »I Region Syddanmark arbejder vi for at spille en aktiv rolle i […]