Psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg bliver lagt sammen

For bl.a. at sikre en bedre ramme til håndtering af overlægebemandingen og generelt et fortsat psykiatrisk behandlingstilbud i Svendborg, har regionsrådet besluttet at lægge de to psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg sammen.