Når danskerne skal til stemmeurnerne i november til kommunal- og regionsrådsvalget, så er der en læge, som drømmer om at blive regionsrådsformand i Region Syddanmark. Overlæge i anæstesi og intensiv medicin Joachim Torp Hoffmann-Petersen er nemlig blevet enstemmigt valgt som spidskandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark for de Konservative. Det oplyser han i et opslag på LinkedIn. »Udfordringerne står i kø, og jeg vil glæde mig til at tage ansvar for at løse dem«, skriver han. Joachim Torp Hoffmann-Petersen skriver i...