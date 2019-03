Nu tager vi det første og nemme skridt, siger infektionslæger. Næste skridt bliver at finde alle de 68’ere, der i deres unge dage eksperimenterede med stoffer og muligvis er smittet med Hepatitis C uden at vide det.

Syddanmark tager første skridt til at udrydde Hepatitis C

Region Syddanmark vil med initiativet ‘C Frit Syd’ udrydde Hepatitis C og har derfor begyndt på et samarbejde med en række kommunale misbrugscentre i hele landsdelen. Samarbejdet består i, at speciallæger fra Odense Universitetshospital i løbet af 2019 tager på tur rundt på regionens misbrugscentre for at begynde på behandlingen af allerede kendte smittede hepatitis-patienter. […]