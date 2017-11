Direktionen på Odense Universitetshospital, som Svendborg Sygehus hører under, bakker i et åbent brev op om de yngre læger.

»Direktionen bakker selvfølgelig op.«

»Du er således ikke alene.«

Så klare er meldingerne i et åbent brev, som direktionen på Odense Universitetshospital har sendt til hospitalets yngre læger som reaktion på den såkaldte Svendborg-sag og de yngre lægers #detkuhaværetmig-kampagne på de sociale medier.

»Det er vores ansvar som ledelse at sikre rammer, så lægers arbejde kan udføres på betryggende vis. Det er jeres pligt som læger, at sige fra umiddelbart, hvis I ikke føler, at rammerne er betryggende,« skriver direktionen i brevet, der er blevet offentliggjort på hospitalets intranet.

Svendborg Sygehus, som danner rammen om Svendborg-sagen, hører under Odense Universitetshospital.

»Afdelingsledelsen og OUH har løbende tilbudt at bistå den dømte læge, ligesom Yngre Læger har hjulpet med juridisk og anden hjælp,« understreger direktionen i brevet.

Vil drøfte arbejdsforholdene

Sagen har skabt nervøsitet blandt yngre læger, der frygter at blive ladt i stikken af ledelsen og blive klandret for fejl, der reelt har en mere systemisk end individuel årsag. Samtidig har flere advaret om, at konsekvensen kan blive såkaldt overjournalisering, hvor læger bruger ekstra kræfter på at journalisere for at dække sig selv ind.

»Denne bekymring og tendens forstår vi godt,« skriver direktionen i det åbne brev.

»Men det [er] vigtigt for os at sige, at der ikke stilles yderligere krav om journalføring i dag, end der gjorde før dommen faldt,« fortsætter ledelsen, som nu vil sørge for, at afdelingsledelserne og de uddannelsesansvarlige overlæger drøfter arbejdsforholdene med de yngre læger, så det kan sikres, at der er den rette opbakning.

»Det er vores, og ikke yngste læge på vagts, ansvar sammen med afdelingsledelserne, at tilrettelægge arbejdsforhold og prioritere arbejdsopgaverne bedst muligt inden for de rammer, som vi som sygehus har fået afstukket fra politisk hold,« skriver direktionen.