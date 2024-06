For fire en halv måned siden, mens sundhedsstrukturkommissionen gik ind i den afgørende slutfase, var Anne Frølich inviteret til at give en ‘morning talk’. Den kliniske professor og leder af Videns- og forskningscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom, NSR Sygehus, Region Sjælland, havde meget på hjerte. Hun tog på en time kommissionens medlemmer med på en hæsblæsende tour de multisygdom med stop omkring den ændrede demografi, et nyt sygdomsmønster, behov for sammenhængende patientforløb og nationale erfaringer med organisation omkring multisygdom....