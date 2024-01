Overlæger arbejder i snit 44,2 timer om ugen, og knap hver femte arbejder mere end 50 timer om ugen . Det viser en ny rapport fra Overlægeforeningen. Tallet placerer overlægerne som en af de mest arbejdende professioner i Danmark. Samtidig er en ny lovændring netop vedtaget i Folketinget, der sætter et loft på 48 timer som maksimal ugentlig arbejdstid for alle lønmodtagere. Lovændringen indebærer også muligheden – en såkaldt opt-out aftale – for at arbejde over loftet i visse samfundskritiske...