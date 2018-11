(Melodi: Højt fra træets grønne top)

Kors, hvor er jeg blevet træt,

og jeg kan ej mere:

Grønthøster er ikke rart,

nu skal den barbere.

Derfor får I denne sang.

Undskyld straks, at den er lang.

Sundhed varer længe,

hvis man bruger penge.

Hver gang her var overfyldt,

langt ud over grænsen,

man har os for smøl beskyldt.

Vi har ikke chancen.

For patienter på vor gang

vil vi nynne denne sang:

Kun hvis man får penge,

kan man flytte senge.

Fyldt med flotte, store ord

var nu sundhedsplanen.

Når vi ser fra vores bord:

Krav til os er vanen.

Hvad I kræver, skal I få,

når vi blot tør stole på,

planerne vil vare:

At vi ej skal spare.

Se, Region, det går ej godt,

vi har set det meste.

Vi kan aldrig mere blot,

vente på det næste.

Vores ønske her til jul?

Gør nu noget rigtig cool:

At I ej vil tænke

på budget at sænke!

Højt på Borgens kolde top

sidder direktøren.

Hvis vi alle sagde op,

faldt måske tiøren:

Det kan ikke blive ved!

Vi kan ikke være med!

Uden fler’ talenter,

svigter vi patienter.

Klart det er nu blevet sagt –

faktisk gange flere:

Læger skal igen ha’ magt,

hvis vi skal levere.

Vi vil synge gang på gang

linjerne i denne sang.

Sundhed der varer længe,

koster mange penge.

Som en lille, tidlig julegave har Dagens Medicin lavet Sundhedsvæsenets julesang i en printvenlig version.