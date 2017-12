Kun hver tiende database får data fra Sundhedsplatformen

Selv om Region Sjælland og Region Hovedstaden havde forventninger om, at alle kliniske kvalitetdatabaser og nationale registre skulle modtage data fra Sundhedsplatformen, sker det kun for hver tiende database.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er samlet set 84 kliniske kvalitetsdatabaser, men Sundhedsplatformen understøtter kun 8 af dem på nuværende tidspunkt. Det betyder, at klinikkerne i mange tilfælde fortsat må dobbeltregistrere. Det fremgår af et notat fra Region Hovedstaden, der bl.a. handler om Sundhedsplatformens status for integration med de nationale kliniske databaser. »Etablering af integrationen til de kliniske databaser […]