Dansk Hjerteregister har fået hul igennem til Sundhedsplatformen

At der nu er data fra alle regioner, er vigtigt nyt for Dansk Hjerteregisters årsrapport, siger formand Jens Flensted Lassen. Rapporten viser en tendens til, at iskæmisk hjertesygdom er på tilbagegang, og at patienter, der har den, lever længere med den.