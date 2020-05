En analyse af skylleprøver fra lungerne kan være en potentiel ny metode at supplere med, når lungekræft skal diagnosticeres. Læge og ph.d.-studerende Sara Witting Christensen Wen fra Vejle Sygehus har en poster med på dette års ASCO med et valideringsstudie, hvor hun og andre forskere har kigget på flere forskellige metoder til at måle tumor-DNA. Selve posteren på ASCO omhandler skyllevæske med saltvand efter kikkertundersøgelser, som kirurgerne samler på glas og giver til Sara Witting Christensen Wen og hendes kolleger. Her undersøger de skylleprøven med digital PCR, hvor de ud fra en bestemt markør ser på, om skyllevæsken indeholder DNA fra en kræfttumor.

»Vi ved, at DNA er methyleret anderledes i kræftceller, hvilket vi ikke ser i normalt lungevæv. Derfor kan vi med rimelig stor sandsynlighed sige, at hvis vi finder methyleret DNA, så stammer det fra en malign kræftknude,« siger Sara Witting Christensen Wen.

På den store kræftkongres i 2019, kunne Caroline Brenner Thomsen præsentere en poster om den samme metode på 100 patienter. Studiet Sara Witting Christensen Wen har en poster med om, er en validering af studiet fra 2019 med yderligere 100 patienter, så analysen af skylleprøver nu er testet på 200 patienter.

Desværre er specificiteten ikke lige så god på de seneste 100 patienter, hvor den er på 77 pct. mens studiet præsenteret på ASCO 2019 lå på 88 pct.

»Når vi analyserer alle vores 200 patienter samlet set, så har vi en specificitet på 82 pct. Det er ikke så højt igen, vi skal gerne op på mindst 95 procent, før vi kan sige god for metoden, så der er et stykke vej endnu. Dette studie er et ud af fem planlagte analyser bare i dette projekt, så jeg regner med, at når vi får analyseret resten og får testet nogle gode kombinationer af undersøgelser, kan vi bruge dette studie til noget mere,« siger Sara Witting Christensen Wen.

Supplement til CT-scanning

På ASCO omhandler studiet kun skylleprøver fra lungerne, men i dagligdagen på Vejle Sygehus er Sara Witting Christensen Wen og hendes kolleger i gang med at teste flere undersøgelser, der kan bruges til diagnostik af lungekræft. Kombinationen af undersøgelser skal være et supplement til CT-scanningen, som er meget sensitiv, men ikke helt så specifik.

Udover skylleprøver undersøger de også blod- og udåndingsprøver.

»Vores mål er at se, om vi ved at kombinere forskellige undersøgelser af prøver kan finde en kombination, som giver en god høj sensitivitet og specificitet, så vi tidligt kan sortere raske patienter fra. Vores forhåbning er på sigt, at vi kan undgå at skulle stikke patienter i lungerne, fordi det er forbundet med mange flere risici, end det er at få taget en blodprøve eller få skyllet lungerne efter med saltvand,« siger Sara Witting Christensen Wen.

Studiet udbredes nationalt

Iblandt de seneste 100 patienter i studiet har der været væsentligt flere falsk positive patienter med metoden end de første 100.

»Det er da træls, at der er flere falsk positive blandt vores analyseresultater, end jeg havde håbet på,« siger Sara Witting Christensen Wen og fortsætter:

»Vi har været alle de falsk positive resultater igennem, og vi kan ikke finde en god forklaring på det, andet end det måske har noget at gøre med at vi opfanger granulomatøs lungesygdom, der i vores undersøgelse opfører sig lidt som kræftceller.«

Næste skridt er at udbrede studiet, så det ikke kun omhandler patienter fra Trekantsområdet. Projektet er derfor ved at blive sat op nationalt, så det kommer til at bestå af 100 patienter fra hver region. Forhåbentligt kan det nationale projekt starte til efteråret, men grundet situationen med coronavirus er det ikke sikkert, at der er kapacitet til at starte der.

Læs abstract her.

Læs også:

Blodprøver kan potentielt diagnosticere patienter med lungekræft

Skylleprøver kan hjælpe med udredning af lungekræft