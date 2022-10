Studie kortlægger sammenhænge mellem traumer i barndommen, seksuel orientering og psykiske problemer som voksen

Forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har lavet et stort studie af sammenhængen mellem traumer i barndommen, seksuel orientering og psykiske problemer i voksenlivet.

Studiet er det største af sin slags til dato og indeholder svar på spørgeskemaer fra flere end 57.000 danskere.

Vi ser som noget nyt, at heteroseksuelle, der har haft seksuelt samvær med en person af samme køn, også oftere slås med psykiske problemer end heteroseksuelle, der kun har haft sex med personer af det andet køn Morten Frisch, overlæge, SSI

Konklusionen på studiet er flerfold, og mens nogle ting allerede var alment kendt, for eksempel at barndomstraumer øger risikoen for psykiske problemer i voksenlivet, og at homo- og biseksuelle har flere psykiske problemer end heteroseksuelle, er andre af studiets konklusioner nye og opsigtsvækkende.

»Vores undersøgelse bekræfter nogle ting, vi godt vidste i forvejen, men vi gør det i et meget stort og nationalt repræsentativt datasæt med langt mere detaljerede data end i tidligere undersøgelser. Det bidrager med ny viden på området. Blandt andet kan vi grundet studiets størrelse sondre mellem homo- og biseksuelle, og vi ser som noget nyt, at heteroseksuelle, der har haft seksuelt samvær med en person af samme køn, også oftere slås med psykiske problemer end heteroseksuelle, der kun har haft sex med personer af det andet køn,« fortæller en af forskerne bag studiet, overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut.

Morten Frisch leder Projekt SEXUS og er medforfatter til den nye undersøgelse, der er blevet offentliggjort i World Psychiatry.

Kan pege på mål for forebyggelse

De anvendte spørgeskemaer i undersøgelsen blev sendt ud i 2017 og 2018 og indeholdt blandt andet spørgsmål vedrørende oplevelser af barndomstraumer. Det drejede sig for eksempel om forældres skilsmisse eller død, fysiske overgreb, psykisk vold, seksuelle krænkelser, alkohol- eller stofmisbrug eller psykisk sygdom i familien.

Samtidig indeholdt spørgeskemaet også spørgsmål vedrørende studiedeltagernes seksuelle orientering, seksuelle erfaring og psykiske problemer i voksenlivet.

Forskerne identificerede psykiske problemer som at have søgt læge- eller psykologhjælp på grund af psykiske problemer, selvskade eller selvmordstanker eller -forsøg.

Herefter undersøgte forskerne forekomsten af barndomstraumer og psykiske problemer i voksenlivet blandt de forskellige seksuelle orienteringer.

»Vi ved, at der generelt er mere mistrivsel blandt seksuelle minoriteter, men vi ønskede at afdække, i hvor høj grad denne mistrivsel kunne spores tilbage til oplevelser i barndommen, og om nogle grupper er særligt sårbare. Forhåbningen var, at undersøgelsen ville pege på nogle indgange til mere målrettet forebyggelse,« fortæller en anden af forskerne bag studiet, ph.d.-studerende Josefine Bernhard Andresen, der er førsteforfatter til undersøgelsen.

Flere psykiske problemer i både barndom og voksenliv

Resultatet af undersøgelsen kan opdeles i tre hovedpointer:

For det første slår undersøgelsen fast med syvtommersøm, at der er en klar sammenhæng mellem traumer i barndommen og psykiske problemer i voksenlivet. Det fandt forskerne i deres undersøgelse på tværs af alle seksuelle orienteringer.

For det andet viser undersøgelsen, at sammenhængen mellem traumer i barndommen og psykiske problemer i voksenlivet er særligt stærk hos biseksuelle, derefter homoseksuelle og til sidst heteroseksuelle.

»Noget tyder altså på, at personer med en spirende ikke-heteroseksuel orientering har sværere ved at håndtere barndomstraumer,« siger Morten Frisch, som dog også pointerer, at der skal flere undersøgelser til for at afklare den præcise årsag til sammenhængen.

For det tredje viser undersøgelsen, at selvom der i alle grupper er en sammenhæng mellem barndomstraumer og psykiske problemer i voksenlivet, er der også en generelt øget forekomst af psykiske problemer, selvskade og selvmordstanker og -forsøg hos biseksuelle og homoseksuelle sammenlignet med heteroseksuelle.

»Kigger vi udelukkende på de personer i undersøgelsen, som ud fra deres besvarelser ser ud til at have haft en ganske harmonisk barndom uden ét eneste af de undersøgte barndomstraumer, er der alligevel en højere forekomst af psykiske problemer i voksenlivet blandt homo- og især biseksuelle,« fortæller Morten Frisch.

Det koster på psyken at tilhøre en seksuel minoritet

Sammenhængene mellem barndomstraumer, seksuel orientering og psykiske problemer i voksenlivet kan ifølge forskerne muligvis forklares ud fra den biopsykosociale forklaringsmodel, hvor det at vokse op som en seksuel minoritet og ikke passe ind i normerne leder til minoritetsstress, der kan komme til udtryk som øget risiko for psykiske problemer.

Alle vil have gavn af, at der bliver fokuseret mere på at hjælpe børn, som oplever traumer, men vi kan se, at det kommer med nogle ekstra udfordringer ikke at tilhøre majoriteten Josefine Bernhard Andersen, ph.d.-studerende, SSI

Forskerne understreger dog, at de i studiet ikke kan afklare årsagerne til de fundne sammenhænge. De kan blot konstatere, at sammenhængene eksisterer.

Forskerne pointerer desuden, at undersøgelsens primære formål ikke var at belyse forekomsten af barndomstraumer blandt homoseksuelle og biseksuelle, men at belyse sammenhængen mellem barndomstraumer og psykiske problemer opdelt på seksuel orientering. Men studiets resultater indikerer alligevel, at der kan være noget at vinde ved at have særligt fokus på børn og unge med en spirende homo- eller biseksuel identitet, da de har højest risiko for at tage traumer fra barndommen med ind i voksenlivet.

»Alle vil have gavn af, at der bliver fokuseret mere på at hjælpe børn, som oplever traumer, men vi kan se, at det kommer med nogle ekstra udfordringer ikke at tilhøre majoriteten,« siger Josefine Bernhard Andresen.

Eksperimenterende heteroseksuelle har flere psykiske problemer

Som en ekstra vinkel på undersøgelsen undersøgte forskerne også forekomsten af både barndomstraumer og psykiske problemer i voksenlivet hos personer, der identificerer sig som heteroseksuelle, men alligevel har haft seksuelle erfaringer med personer af eget køn.

Denne del af undersøgelsen viste, at heteroseksuelle, der har haft seksuelle erfaringer med personer af eget køn, også har øget forekomst af barndomstraumer og en højere risiko for at opleve psykiske problemer i voksenlivet sammenlignet med heteroseksuelle, der ikke har haft samkønnede seksuelle erfaringer.

»Alene det at være tiltrukket af sit eget køn og at have udlevet den side af sig selv, selvom man ikke identificerer sig som homoseksuel eller biseksuel, hænger sammen med en betydeligt forøget forekomst af psykisk mistrivsel. Der er noget her, som vi ikke helt forstår, men som er virkelig interessant i samspillet mellem seksuel tiltrækning og psykisk velbefindende,« siger Morten Frisch.