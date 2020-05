Stort interview: Magnus Heunicke om corona-krise, supersygehuse og sundhedsreform

Efter kritik på Twitter stillede sundhedsministeren op til interview med Dagens Medicin. Han understreger, at politiske beslutninger fremover skal stå på skuldrene af sundhedsfaglige råd, og trods coronakrisen er det stadig ambitionen at lave en sundhedsreform i denne valgperiode.

Beslutninger i sundhedsvæsenet skal være styret af sundhedsfaglige vurderinger. Det slår sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fast i et interview med Dagens Medicin:

»Det må og skal være den sundhedsfaglige vurdering, som man træffer beslutninger og eksekverer ud fra,« siger Magnus Heunicke.

Imidlertid har fagfolk under corona-krisen haft svært ved at få øje på de faglige argumenter, som ifølge ministeren skal gennemsyre beslutningerne i sundhedsvæsenet.

Det har Dagens Medicin beskrevet på værnemiddelområdet. Her har Sundhedsstyrelsen radikalt ændret deres vejledninger fra beredskabsplanen fra 2013 til deres vejledninger i dag. Hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut vil svare på spørgsmål om, hvad de faglige begrundelser er for deres kursskifte.

I den omtalte beredskabsplan fra 2013 står der ligeledes, at myndighederne skal have lagre af værnemidler til en pandemi. Det havde vi som bekendt ikke. Dagens Medicin spurgte derfor i begyndelsen af maj Magnus Heunicke, hvorfor lagrene manglede. Men ministeren ønskede ligesom sine embedsfolk ikke at svare.

Frustreret tweet udløste interview

Lørdag formiddag luftede skribenten af denne artikel frustrationen over ministerens manglende imødekommenhed på Twitter.

I onsdags sendte jeg spørgsmål til @Heunicke. Svaret var som det plejer: Larmende tavshed. Som fagjournalist har jeg aldrig oplevet den grad af lukkethed fra en sundhedsminister. Ærgerligt i en tid hvor sundhedsvæsenet spiller særlig vigtig rolle i vores samfund #dkmedier pic.twitter.com/Quoda5gFgp — Anders Ejbye-Ernst (@AndersEjbye) May 16, 2020

Et par timer efter mit tweet ringede et hemmeligt nummer. I den anden ende af røret var Magnus Heunicke.

Læger og eksperter mener, at det manglende beredskab kan tilskrives, at sundhedsvæsenet har været notorisk presset økonomisk. Der har været produktivitetskravet og andre effektiviseringskrav. Er du enig i, at det har påvirket beredskabet?

»Jahh. Jeg trækker lidt på det, fordi jeg synes, vi har et sundhedsvæsen, som er…«

Magnus Heunicke stopper sætningen og fortsætter ad et andet spor:

»Der er helt klart områder i vores sundhedsvæsen, som skal opprioriteres, blandt andet med flere medarbejdere. Det er noget af det, vi er i gang med, for der har ikke været nok medarbejdere til de kritiske funktioner. Hele pandemiberedskabet har slet ikke været prioriteret nok. Det er helt åbenlyst,« siger han.

Hvorfor tror du ikke, at pandemiberedskabet har været prioriteret nok?

»Jeg tror måske, der er en tendens til, at man politisk opererer på baggrund af de sidste kriser. Så tror man, at de ligner de næste, der kommer. Der var udbrud med Ebola og SARS, som man havde et beredskab klar til, men det blev aldrig et problem i Danmark. Man har ikke været tilstrækkeligt bevidst som samfund om, hvor vigtigt det er at være rustet til sådan en situation. Det er vi nødt til at sikre, at vi er fremover.«

Sundhedsstyrelsen skrev i 2013, at der skulle være et lager af FFP3-masker blot for at nævne et eksempel. Det var altså nedfældet skriftligt, at vi skulle have de ting. Hvorfor havde vi det så ikke?

»Jeg kan ikke rigtigt give svar på det spørgsmål, for jeg kender ikke bevæggrundene for de beslutninger. Nu har jeg ansvaret for, at der kommer til at ske noget. Det gør vi sammen med den operative styrelse, der kommer til at ligge i Justitsministeriet, som skal stå for det rent operationelle.«

Skal ansvaret for opretholdelsen af et beredskab ligge hos regionerne eller et ministerium?

»Jeg kommer ikke til at komme med…,« siger Magnus Heunicke.

Ministeren stopper igen sætningen. Han begynderet andet sted:

»Der skal laves et setup, således at vi sikrer, at beslutningerne bliver eksekveret på de sundhedsfagliges beslutninger, så det er de sundhedsfaglige, det vil sige styrelserne og regionerne, der kan sige: ‘Hvad skal til. Hvad er der brug for’. Hvordan præcis samarbejdet bliver mellem regioner og ny styrelse, skal vi arbejde på,« siger Magnus Heunicke.

Er det regionerne, der skal prioritere mellem kræftbehandling og et beredskab, eller vil du sikre en særskilt pose penge til beredskabet?

»Det skal laves på en måde, hvor det ikke bliver (prioritering mellem kræftbehandling og beredskab, red.). Man kan jo godt se for sig, at vi det første år efter COVID-19 har lagre, og så begynder man at vende tilbage til normalen. Det skal vi sikre ikke sker, for det her er kritisk infrastruktur. Lige præcis, hvordan modellen bliver, skal vi finde ud af nu.«

Uklarhed om sundhedsreform

Corona-krisen har vendt vores samfund på hovedet og på få uger tvunget sundhedsvæsenet til at finde nye arbejdsgange. I interviewet fortæller Magnus Heunicke, at vi kan lære af mange af de nye arbejdsgange, der oprindeligt blev foretaget af nød:

»Jeg var på OUH i forgårs og besøgte medarbejderne på intensiv- og coronaafsnittet. De fortalte, at samarbejdet på tværs af faggrænser og specialer har betydet, at man hurtigt kunne agere på den viden, der kom om den nye sygdom og man hurtigt kunne samarbejde på helt nye måder.«

Han fortsætter:

»Sundhedsvæsenet bliver ofte kritiseret – til en vis grad med rette – for, at der er udfordringer med samarbejdet og udfordringer med, at patienterne falder ned mellem to stole i et forløb. Det her har vist et sundhedsvæsen, der har rykket sammen og i den grad har løftet. Det er helt afgørende, at de høster de erfaringer og bygge videre på dem i en sundhedsreform,« siger han.

Du taler ind i noget som jeg tror ligger rigtigt mange sundhedspersoner nært. I jeres forståelsespapir står der, at beslutninger skal træffes tæt på dem, det vedrører. Sundhedsvæsenet har vist, at de kan foretage sig ting på uger, der normalt ville tage flere år (under normal administration, red.). Er en læring af krisen, at beslutningskompetencerne skal rykke tættere på fagfolkene?

»Ja, det er vi nødt til at gøre. Men det skal jo gøres klogt, og det skal gøres med patientrettighederne. Jeg mener, det er en styrke, at patienterne kan få deres rettigheder tilbage, så hurtigt det kan lade sig gøre.«

Fagpersonerne påpeger, at det er DJØF-laget, der før krisen var med til at gøre arbejdet mere rigidt. Tænker du, at krisen har vist, at beslutningskraften i højere grad skal rykke tættere på de fagpersoner, der har hænderne i bolledejen?

»Jeg tror desværre, det er lidt forsimplet at udtrykke det sådan. Dem, der har arbejdet med at løfte det her, er også DJØFerne. Jeg synes ikke, det giver mening at sige, at der bare er en faggruppe, man skal fjerne, og så….«

Men det er ikke en faggruppe, som skal ikke fjernes. Men der er balancegange i beslutningskraften mellem fagperson og administration, som kan forskydes?

»Jeg kan ikke gå mere ind i det på nuværende tidspunkt. Vi skal sikre, at der er en metodisk og grundig opsamling af de erfaringer, både de gode og de dårlige: Hvad er det for arbejdsgange og kulturer vi kan tage med og hvordan vi kan sikre, de kommer med.«

Nu nævner du selv sundhedsreformen. Hvornår kommer den?

»Selve det grundige forarbejde, ville vi være i gang med, hvis ikke vi havde haft epidemien. Vi havde planer om, at den inddragende proces skulle have været i gang nu, men det giver ingen mening, mens vi har en epidemi.«

Kommer sundhedsreformen i jeres periode?

»Ja, det gør den ihvertfald. Altså, det er helt klart vores plan at få den i vores valgperiode. Naturligvis. Vi ved ikke, hvordan epidemien udvikler sig de kommende måneder. Men hvis vi ser ind i den periode, vi ser nu, så er det helt klart muligt at sætte gang i arbejdet.«

Er det også muligt at gøre arbejdet færdigt?

»Ja. Det er helt klart vores ambition,« siger Magnus Heunicke.

»Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag«

Dagens Medicin har siden september skrevet en række artikler om opførelsen af de nye supersygehuse. Det har ikke været muligt at få et interview med ministeren i forbindelse med artiklerne.

Seneste har Dagens Medicin afdækket, hvordan 92 hospitalssenge på det nye supersygehus i Nordsjælland blev skåret væk for at redde økonomien i byggeriet. Ifølge Region Hovedstaden var det muligt at fjerne de 92 senge, fordi man kunne kompensere ved at øge belægningen til 90 pct. Det vurderede regionen på baggrund af erfaringer, som de kendte til fra Norge. Oplysningerne sendte regionen til Sundhedsministeriet, der har tilsynsansvaret med byggeriet.

Magnus Heunickes embedsfolk gav herefter grønt lys til at fjerne de 92 senge væk.

Problemet er bare, at man i Norge planlægger nye hospitalet med en belægning på 85 pct, fordi man her har dårlige erfaringer med at planlægge hospital med højere belægning.

Historien blev bragt den 8. maj, og her stillede ministeren hverken op til interview eller svarede på de tilsendte skriftlige spørgsmål. Derfor fulgte Dagens Medicin op nu:

Rammerne, der er lagt ned om de nye supersygehuse, har betydet, at man har måtte skære 92 sengepladser på Nyt Nordsjællands Hospital. Det påvirker sundhedsvæsenets sengekapacitet. Vil I se på nogle af de krav, man sendte ud i tilsagnsbrevene, eller holder du fast i de krav til supersygehusene, der I sin tid blev stillet?

»Vi har ikke planer om at ændre kravene til byggeriet af supersygehusene. Men konkret var det på bordet til de sidste forhandlinger, der handlede om de specialudgifter, der var til Skejby. Der besluttede vi at sætte penge af, så selvfølgelig vil vi se på, hvis der er konkrete problemer, som vi gjorde i Aarhus,« siger Magnus Heunicke.

Faktum er, at man har fjernet 92 senge på Nordsjællands hospital… (ministeren afbryder).

»Jeg kender ikke nok til Nordsjællands Hospital, så jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag.«

Magnus Heunicke har ellers haft god tid til at sætte sig ind i tingene. Dagens Medicin har siden den 6. marts henvendt sig flere gange til ministeren i den konkrete sag.

De 92 hospitalssenge er nu skåret ud af byggeriet af det nye hospital i en tid, hvor kapacitet i sundhedsvæsenet er et nøgleord.

Spørgsmålene til sundhedsministeren i denne sag står stadig ubesvarede tilbage.