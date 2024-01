Indlæggelser på intensivafdelinger kan være hård kost. Omtrent 10 pct. af samtlige dødsfald i Europa sker i forbindelse med en indlæggelse på intensiv, hvilket vil sige enten under eller umiddelbart efter indlæggelsen. Derfor er en gruppe forskere gået sammen om et større EU-projekt kaldet ’EPIC – Enhancing palliatative care in ICU’. Deres fokus er at identificere og imødekomme ikke-kræftpatienters palliative behov, hvorfor de vil fokusere på at se hele patientens situation ‒ og dermed ikke kun den livsforlængende behandling. Professor...