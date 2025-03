Jakob Grauslund bliver fra 1. april ny institutleder for Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) på Syddansk Universitet (SDU). Under Jakob Grauslunds ledelse vil instituttet fortsat have fokus på innovation og forskning inden for det regionale sundhedsvæsen. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. Jakob Grauslund ser frem til sin nye rolle: »Det er et privilegium at få muligheden for at lede IRS. Instituttet er inde i en flot udvikling, og jeg ser frem til at samarbejde med fakultetets talentfulde medarbejdere og...