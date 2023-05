Islandske forskere har lavet et omfattende forskningsarbejde for at kortlægge forstadier til myelomatose (smoldering myelomatose) i hele den islandske befolkning. Med blodprøver på flere end 75.000 islændinge og 1.600 rygmarvsbiopsier er det lykkedes forskere at komme med et klart tal for, hvor stor en andel af islændingene over 40 år der præsenterer med forstadier til den hæmatologiske kræftsygdom. Studiet viser, at lidt over 0,5 pct. af alle islændinge over 40 år har forstadier til myelomatose, hvilket ifølge en af forskerne...