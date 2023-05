Fra nummer sjok til nordisk duks – stor kortlægning af overlevelse efter blodkræft

Ny opgørelse kortlægger udviklingen i overlevelse blandt patienter med hæmatologisk kræft i de nordiske lande de seneste 50 år. Opgørelsen viser blandt andet, at Danmark haltede alvorligt efter for 50 år siden, men at vi i dag har overhalet alle vores nordiske broderlande, og at overlevelsen ved de fleste former for hæmatologisk kræft er højest herhjemme.