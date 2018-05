Reumatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har på to år reduceret antallet af udeblivelser kraftigt. Opkald fra klinikeren til udeblevne patienter er et af de midler, afdelingen har taget i brug.

Hver gang en patient udebliver fra en kontrol eller en undersøgelse uden at melde afbud, koster det tid, penge og frustrationer.

Det gælder også på Reumatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Det særlige her er, at afdelingsledelsen de seneste par år har arbejdet strategisk med at nedbringe andelen af udeblivelser på afdelingen, der i 2016 lå på 10 pct.

»Problemet var, at hver tiende tid gik til spilde. Det er et kæmpe ressourcespild, så vi tænkte, at det kunne vi gøre bedre,« siger Iben Schou-Hansen, oversygeplejerske på afdelingen.

Her, to år senere, har indsatsen så båret frugt, og udeblivelsesprocenten er reduceret fra 10 til tre procent – et fald på syv procentpoint eller 70 pct.

Flere forskellige initiativer på afdelingen har ifølge Iben Schou-Hansen ført til faldet i udeblivelser. Afdelingen har bl.a.gjort det enklere at melde afbud, lanceret en pædagogisk film om emnet, indført sms-påmindelser og meget andet.

Opkald fra klinikeren

Men det, der ifølge oversygeplejerske Iben Schou-Hansen, for alvor har rykket noget, er afdelingens generelle tilgang til patienterne og problematikken.

»Vi er meget bevidst begyndt at anlægge en relationel tilgang, hvor vi ansvarliggør patienterne,« siger Iben Schou-Hansen.

Sådan har reumatologisk afdeling nedbragt udeblivelser

Reumatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har f.eks. indført disse konkrete tiltag for at nedbringe antallet af udeblivelser uden afbud.

Indkaldelser indeholder opfordring til at melde afbud i god tid

Indsamling af mobilnumre, så man nemt kan komme i kontakt med patienter

Optimering af EPJ-system, så det kan udsende standard-SMS’er

Opkald til patienter, der har fået en tid med mindre end 14 dages varsel

Mulighed for afbud fremhævet på afdelingens hjemmeside

Afdelingens kryptiske e-mail-adresse er blevet ændret til noget, der giver mening for patienterne

Det kommer blandt andet til udtryk i de situationer, hvor en patient ikke møder op. Så ringer klinikeren til patienten og taler med vedkommende om udeblivelsen.

»Det er ikke en løftet pegefinger. Det er mere en dialog om, at vedkommende er udeblevet,« siger Iben Schou-Hansen.

»Men vi gør opmærksom på, at det er vigtigt, at man møder op og passer sit sygdomsforløb, fordi det er til ens eget bedste.«

Indsatsen for at nedbringe udeblivelserne har været »et langt sejt træk«, som Iben Schou Hansen siger, og den har krævet en stor indsats fra alle medarbejdergrupper. Når satsningen alligevel er lykkedes så godt, så hænger det sammen med, at den har givet mening for personalet på afdelingen.

»Det giver utilfredshed hos enhver, når man går og forbereder sig på patienter, der ikke dukker op. Derfor har det også givet god mening for medarbejderne at arbejde aktivt for at nedbringe udeblivelsesprocenten,« siger Iben Schou-Hansen.

Jætteindsats har været det hele værd

Mens det i 2016 altså var én ud af 10 patienter, der udeblev, er tallet nu nede på omkring én ud af 33, og selv om det har krævet en jætteindsats, så har det været det hele værd, siger oversygeplejerske Iben Schou-Hansen.

»Vi har ikke gjort gevinsten op i kroner og ører, men vi kan se, at vi har fået nogle langt mere hensigtsmæssige patientforløb,« siger Iben Schou-Hansen.

»Samtidig har vi langt bedre mulighed for at hjælpe vores akutte patienter med at komme hurtigt til, fordi vores øvrige patienter er begyndt at melde afbud i god tid i stedet for blot at udeblive.«