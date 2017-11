Satspuljeprojekt, der skal nedbringe brugen af bæltefiksering i psykiatrien, udløber ved årsskiftet. Afdelinger, der har været med i projektet, er ærgerlige over, at den succesfulde indsats ikke fremover får støtte.

Seks satspuljeprojekter, der har skullet forebygge brug af bæltefiksering i psykiatrien, udløber til næste år. Projekterne har opnået tilfredsstillende resultater og kan være nøglen til at nå det politiske mål om at halvere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020. Derfor er det ærgerligt, at satspuljeprojekterne ikke bliver forlænget og spredt ud til andre psykiatriske […]