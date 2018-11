Regionerne: Ikke vores skyld, at psykiatrien mangler senge

De penge, der bliver afsat til psykiatrien, bliver også brugt, som de skal, mener formand for regionernes psykiatriudvalg, Sophie Hæstorp Andersen. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab mener, at både regionerne og regeringen har et ansvar.