Næsten alle kræftpatienter bliver behandlet inden for reglerne om maksimale ventetider. Det viser tal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets nye overvågningsmodel. Ud af 64.442 kræftforløb i andet kvartal af 2024 blev reglerne for maksimal ventetid overholdt i 99,84 pct. af tilfældene. Det første kvartal af 2024 blev patienternes rettigheder overholdt i 99,9 procent af det samlede antal udrednings- og behandlingsforløb. Selvom tallene er flotte, venter indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) med at juble alt for højt. »Kræftpatienter skal kunne være...