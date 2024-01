I takt med at der kommer flere ældre, kan det i de kommende år blive svært at sikre tilstrækkeligt arbejdskraft og kvalificeret personale i sundhedsvæsenet. Derfor er regeringen parat til at afsøge muligheden for at lave aftaler med bl.a. Indien og Filippinerne om rekruttering og målrettet uddannelse af sundhedspersoner. Det skriver Indenrigs- og sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Hvis vi fortsætter som hidtil med små justeringer, svigter vi kommende generationer og vores velfærdssamfund Christina Egelund (M), uddannelses- og forskningsminister Med udsigt...