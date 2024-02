Det skal være slut med chikane og trusler mod sundhedspersonale. Regeringen vil med nye regler sikre, at sundhedspersonale er bedre beskyttet. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. De nye regler vil give personalet mulighed for at sløre deres navne i 90 dage ad gangen i logvisningen, når de foretager opslag for at finde oplysninger om medicin, vaccinationer eller aftaler i sundhedsvæsenet. Sløringen betyder, at navnene vil blive holdt skjult for personer, der tidligere har opført sig voldeligt, truende eller chikanøst...