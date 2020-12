Step-up-dosis med glofitamab viser gode resultater hos lymfom-patienter

Et dansk studie viser, at en ny behandlingsstrategi med glofitamab, hvor behandlingen langsomt sættes op til den fulde dosis over flere uger, giver høje responsrater og reducerer samtidig risikoen for alvorlige bivirkninger hos patienter med relaps eller refraktær non-Hodgkins lymfom.