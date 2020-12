Asciminib er sikkert og effektivt til hårdt ramte patienter med kronisk myeloid leukæmi

I et fase 3-forsøg med det eksperimentelle kræftmiddel asciminib var behandlingen næsten dobbelt så effektiv sammenlignet med standardbehandling i forhold til at behandle patienter med tilbagevendt kronisk myeloid leukæmi, der tidligere var blevet behandlet med to tyrosinkinasehæmmere.

Asciminib, der er en STAMP-hæmmer, udøver sin kræftbekæmpende effekt gennem andre biologiske mekanismer end tyrosinkinasehæmmere, som udgør det meste af den tilgængelige behandling til patienter med kronisk myeloid leukæmi.

Forskningsresultatet er for nyligt præsenteret som et “late breaking abstract” på den årlige kongres for America Society of Hematology (ASH), der sluttede i går. På grund af pandemien var kongressen i år udelukkende en online begivenhed.

»Asciminib kan måske være en god mulighed som en tredjelinjebehandling til patienter med akut myeloid leukæmi. Data fra dette fase 3-studie viser, at asciminib kan reducere tilfælde af bivirkninger, som leder til afbrudt behandling og dosisjustering, sammenlignet med tyrosinkinasehæmmeren bosutinib, mens behandlingen samtidig forbedrede responsraten og hastigheden på responset,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Andreas Hochhaus fra Klinik für Innere Medizin II, Tyskland.

Markant bedre respons

Der er på nuværende tidspunkt fem tilgængelige tyrosinkinasehæmmere på markedet til behandling af kronisk myeloid leukæmi. Sygdommen bliver typisk behandlet med en af flere førstelinje-tyrosinkinasehæmmere, men hvis kræften ikke forsvinder, kan læger benytte en af de andre. Hvis begge behandlinger slår fejl, eller hvis patienten ikke kan tåle nogle af behandlingerne, er der kun få muligheder tilbage, og patienten står over for begrænsede overlevelsesmuligheder.

I det nye studie inkluderede forskere 233 patienter med Ph-positiv kronisk myeloid leukæmi, som tidligere havde været i behandling med to eller flere tyrosinkinasehæmmere. Forsøgsdeltagerne blev randomiseret til at blive behandlet med asciminib (157 patienter) eller bosutinib (76 patienter) som tredjelinjebehandling i gennemsnitligt 15 mdr.

Efter 24 uger havde 25,5 pct. af patienterne i behandling med asciminib fået reduceret deres kræftceller til ekstremt lave niveauer sammenlignet med blot 13,2 pct af patienterne i behandling med bosutinib. Patienter i behandling med asciminib havde også dobbelt så høj sandsynlighed for endnu mere omfattende helbredelse.

50 pct. af patienterne i behandling med asciminib oplevede alvorlige bivirkninger i stadie tre eller højere mod 60 pct. af patienterne i behandling med bosutinib. Det fortæller ifølge Andreas Hochhaus noget om, hvordan en kræftbehandling skal strikkes sammen.

»Behandlingen er veltolereret, og det beviser meget godt, at des mere specifik en hæmmer er, des færre bivirkninger kommer den med,« siger han.

Novartis, som står bag asciminib, planlægger at sende en markedsføringsansøgning ind til både amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder i 2021.