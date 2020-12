Patienter med lavstadie perifert T-celle lymfom klarer sig overraskende dårligt

Dansk læge og forsker havde forventet, at patienter med lavstadie perifert T-celle lymfom klarede sig bedre, end de gør, i et nyt studie fra Aalborg Universitetshospital. Han mener, det på den baggrund er nødvendigt at kigge data igennem for at finde ud af, hvilken behandling der virker bedst.