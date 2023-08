Sundhedsministeriet bliver i en ny beretning fra Rigsrevisionen kritiseret for væsentlige ‘regelbrud’ og ‘mangler’ på flere forvaltningsområder. »Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der har været væsentlige regelbrud og forvaltningsmæssige mangler på Sundhedsministeriets område.« »Det drejer sig om Sundhedsministeriets opkrævning af gebyrer, mål- og resultatstyring og aktivitets- og resursestyring,« lyder det i udtalelsen fra statsrevisorerne. Konsekvensen af regelbruddene er, at borgere og virksomheder i nogle tilfælde har betalt for lave gebyrtakster og i andre tilfælde har betalt for høje gebyrtakster Rigsrevisionen...