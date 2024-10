Der er ingen tegn på, at den nye HPV-vaccine forstørrer risikoen for immunmedierede sygdomme, viser et nyt stort studie fra Statens Serum Institut (SSI). Studiet har undersøgt 350.687 danske piger og drenge i alderen 10 til 17 år med henblik på at afdække risikoen for at udvikle sygdomme efter vaccination. Det gælder sygdomme som type-1 diabetes, børneleddegigt og cøliaki. Men der er ingen grund til bekymring, fastslår studiet. »Vores omfattende studie viser med al tydelighed, at den nye HPV-vaccine er...