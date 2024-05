Efter debat i Folketinget: Flertal afviser at afskaffe tolkegebyret

Et beslutningsforslag om at afskaffe tolkegebyret i sundhedsvæsenet blev torsdag mødt med stor modstand fra regeringspartierne, der fortsat insisterer på, at gebyret er nødvendigt for at styrke integrationen: »Den virkelige ulighed består i, at nogen ikke kan sproget, selvom de har været her i en længere årrække,« lød det fra socialdemokraternes sundhedsordfører Maria Durhuus.