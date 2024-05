Det var med målet om at bidrage til en samtale med danskerne om, hvad en værdig død er, og for at være med til at skabe debat med etiske overvejelser om, hvordan en mere værdig død sikres bedst for alle, at Emma Helledie, afdelingslæge ved Enhed for lindrende behandling på Aarhus Universitetshospital, og Jesper Grud Rasmussen, klinisk sygeplejespecialist ved Diakonissestiftelsens Hospice, blev en del af regeringens udvalg for en værdig død. Nu har de to medlemmer i protest valgt at...