28 patienter ud af 442 danskere døde, mens de stod på ventelisten til at modtage et nyt organ i 2023. Det vil regeringen forhindre at skulle ske i fremtiden gennem et nyt beslutningsforslag, som gør organdonation til et aktivt fravalg. Det fremgår af det nye beslutningsforslag på Folketingets hjemmeside. »Hvert år er der mennesker, som dør, mens de står på venteliste til at få et nyt organ. Det er ulykkeligt for dem, der mister livet, og for de efterladte. Derfor...