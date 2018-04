Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Hovedstaden og Lægemiddelindustriforeningen har for nyligt indgået en aftale, der sætter rammerne for speciallægers deltagelse på industrifinansierede kurser og konferencer. I aftalen er lagt vægt på gennemsigtighed gennem klare krav og regler for samarbejdet mellem lægemiddelindustrien og hospitalsansatte læger. Som formand for Lægeforeningen Hovedstaden hilser jeg den nye aftale velkommen. Sikring af speciallægernes efteruddannelse […]