Der er ikke nogen femårsregel for speciallæger, når det gælder anciennitet i forhold til at søge en overlægestilling. Hvis en ansøger besidder de rette kvalifikationer, så skal arbejdsgiveren indsende en dispensationsansøgning til regionen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er en udbredt misforståelse blandt yngre læger, overlæger, ledende overlæger, hospitalsledelse, ja, selv blandt konsulenterne i løn og personale om, at der eksisterer en rigid femårsregel for speciallæger. Det gør der ikke! I forbindelse med OK15 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som så på en ny stillingsstruktur for speciallæger. Yngre læger, FAS […]