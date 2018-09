Nyt studie viser for første gang, at små kulpartikler fra forbrænding kan nå ind i moderkagen og potentielt set skade det ufødte barn.

Ny forskning viser, at når gravide kvinder lever i et miljø med luftforurening, kan det potentielt set gå ud over deres ufødte børn. I hvert fald har forskerne bag studiet fundet små kulpartikler i moderkagen blandt gravide. Tidligere forskning har vist, at når mor bliver udsat for luftforurening, kan det lede til for tidlig fødsel, […]