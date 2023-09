Det er velkendt, at kvinder med astma har sværere ved at blive gravide og oftere har brug for fertilitetsbehandling. Det er også velkendt, at det også ofte tager dem længere tid at opnå graviditet, og at de oftere oplever graviditetstab – især gentagne graviditetstab. Det er nærliggende at tro, at kronisk inflammation i kroppen i forbindelse med astma ikke bare sætter sig i lungerne, men også i livmoderen, hvor inflammationen kan gøre det sværere for embryonet at sætte sig fast...