Bakterier, som enten kan smitte børn i løbet af graviditeten eller under fødslen og lede til for tidlige fødsler og vejrtrækningsproblemer, kan behandles sikkert med antibiotika.

Børn, som bliver født meget for tidligt, har højere risiko for at være værter for ureaplasma-bakterier. Det viser ny forskning, der netop er blevet præsenteret på ERS-kongressen i Paris. Ureaplasma-bakterier er ofte til stede i fødekanalen, men de er ualmindeligt små og svære at finde. Bakterierne kan dog blive givet videre fra moren til barnet […]