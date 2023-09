Farven på lungeslim hos patienter med lungesygdommen bronkiektasi kan ifølge et nyt studie, der netop er blevet løftet sløret for på den årlige kongres for European Respiratory Society (ERS), fortælle noget om graden af inflammation i lungerne og også bruges til at fortælle noget om fremtidsudsigterne for den enkelte patient. Bronkiektasi er en tilstand, hvor bronkierne bliver udvidet, hvilket kan lede til ophobning af slim, der kan gøre lungerne følsomme over for infektioner. Over tid kan bronkiektasi, som ofte følger...