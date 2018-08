Socialdemokratiet vil etablere nye nærhospitaler

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Socialdemokratiet er klar til at afsætte et trecifret millionbeløb til at etablere nye nærhospitaler. Pengene skal findes inden for den ramme, som partiet har afsat til velfærdsforbedringer frem mod 2025. Det skriver Danmarks Radio. Inden for de seneste 10 år har regionerne tilsammen lukket 25 lokale sygehuse, så der i dag er 55 sygehuse. Den […]