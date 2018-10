Socialdemokratiet fremlægger sundhedsudpil: Der skal være bedre tid

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Socialdemokratiet har fredag fremlagt partiets sundhedsudspil. Udspillet indeholder 13 forslag om bl.a. at etablere nærhospitaler, ansætte flere sygeplejersker og etablere en form for værnepligt for yngre læger. »Grundideen i vores sundhedsudspil er mere end noget andet at sikre, at der bliver mere tid i vores sundhedsvæsen,« sagde Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, da hun præsenterede udspillet […]