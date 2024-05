Statsministeren: Læger i områder med mange sunde borgere skal have flere patienter

Under afslutningsdebatten i Folketinget gjorde Statsminister Mette Frederiksen (S) det klart, at regeringen bakker op om, at praktiserende læger i områder med mange raske patienter skal have flere patienter. Regeringen ønsker også at kigge på lægernes honorar.